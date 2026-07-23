Названа безопасная норма арбуза в день Диетолог Писарева: в день можно съедать до 400 граммов арбуза

Рекомендуемая норма потребления арбуза составляет до 300–400 граммов продукта в день, заявила NEWS.ru член Общественной палаты РФ, президент Федерации специалистов превентивной медицины и питания врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, почки и поджелудочная без труда справятся с такими объемами.

На самом деле, арбуз — это не просто вода с сахаром, это мощная метаболическая нагрузка для организма. Безопасной нормой для взрослого человека считается 300–400 граммов мякоти за один раз. Визуально это просто как два больших куска. Это примерно 350 мл жидкости, и почки, в принципе, успевают профильтровать этот объем без особой перегрузки. При этом у арбуза очень высокий гликемический индекс — около 80. Если мы съедаем норму, то в ней всего лишь 25 граммов углеводов, поэтому наша поджелудочная спокойно может справиться с выбросом инсулина, — поделилась Писарева.

Ранее эндокринолог Екатерина Сахнова заявила, что безопасная доза вишни и черешни составляет до 300 граммов. По ее словам, употребление этих ягод в допустимых количествах может быть полезным: антоцианы, содержащиеся в них, уменьшают воспаление, мелатонин способствует улучшению сна, а калий благоприятно влияет на артериальное давление.