03 февраля 2026 в 17:55

Эклер в виде рулета для ленивых хозяек: эффектный десерт с инжиром и нежным кремом, который легко приготовить дома

Этот десерт всегда вызывает восторг у гостей, хотя готовится без особых хлопот. По вкусу он напоминает любимые эклеры, но выглядит куда эффектнее и праздничнее. Нежный корж, воздушный крем и свежий инжир делают его настоящей находкой для домашнего чаепития.

Для коржа смешиваю молоко — 300 мл, яйца куриные — 3 шт., сахар песок — 20 г и щепотку соли. Добавляю муку пшеничную — 140 г, тщательно размешиваю и вливаю растопленное сливочное масло — 30 г. Тесто получается как жидкая сметана.

Выливаю его на противень с пергаментом и выпекаю 12–15 минут при 200 градусах, затем полностью остужаю. Для крема взбиваю мягкое сливочное масло — 200 г с сахарной пудрой — 100 г до пышности. Отдельно смешиваю сливочный творожный сыр — 450 г и вареную сгущенку — 100 г, соединяю обе массы. Инжир свежий — 8 шт. нарезаю дольками. На корж наношу большую часть крема, выкладываю инжир и аккуратно сворачиваю рулетом. Сверху смазываю оставшимся кремом, украшаю инжиром и мятой. Перед подачей охлаждаю 1–2 часа.

Ранее сообщалось, что, если хочется поставить на стол что-то красивое, вкусное и необычное, этот салат станет настоящим украшением. Он сочетает сладость, нежность и легкую пикантность, а готовить его проще простого — без слоев, форм и фигурных вырезаний. «Гранатовая долька» точно удивит гостей и создаст праздничное настроение.

