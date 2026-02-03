Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства об аресте Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), рассказали в Объединенной пресс-службы судов города. Следствие выступило за заключение подозреваемого под стражу.

Тело ребенка нашли 3 февраля. Следствие выяснило, что 30 января Жилкин заманил в свой салон автомобиля знакомого девятилетнего мальчика, нанес ему удар в голову из-за отказа последнего совершить действия сексуального характера, а потом спрятал тело в ручье в Ленинградской области.

Следствие установило, что после совершения преступления Жилкин пытался уничтожить улики: вымыл салон, удалил записи с камер видеонаблюдения в своем доме и скрылся в Псковской области.

Задержать мужчину удалось 2 февраля; на следующий день ему предъявили официальное обвинение. Как сообщает пресс-служба, Жилкин полностью признал свою вину. В обосновании необходимости заключения под стражу следователь указал на активные попытки обвиняемого скрыться от правосудия и намеренное уничтожение следов на месте преступления.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве мальчика, увлекался детской порнографией. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на электронных устройствах Жилкина нашли большое количество соответствующего контента.