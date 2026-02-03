Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:04

Следствие запросило арест подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению ходатайства об аресте Петра Жилкина, обвиняемого в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), рассказали в Объединенной пресс-службы судов города. Следствие выступило за заключение подозреваемого под стражу.

Тело ребенка нашли 3 февраля. Следствие выяснило, что 30 января Жилкин заманил в свой салон автомобиля знакомого девятилетнего мальчика, нанес ему удар в голову из-за отказа последнего совершить действия сексуального характера, а потом спрятал тело в ручье в Ленинградской области.

Следствие установило, что после совершения преступления Жилкин пытался уничтожить улики: вымыл салон, удалил записи с камер видеонаблюдения в своем доме и скрылся в Псковской области.

Задержать мужчину удалось 2 февраля; на следующий день ему предъявили официальное обвинение. Как сообщает пресс-служба, Жилкин полностью признал свою вину. В обосновании необходимости заключения под стражу следователь указал на активные попытки обвиняемого скрыться от правосудия и намеренное уничтожение следов на месте преступления.

Ранее стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве мальчика, увлекался детской порнографией. Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что на электронных устройствах Жилкина нашли большое количество соответствующего контента.

преступления
убийства
Санкт-Петербург
педофилы
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
«Нема денег»: Захарова раскрыла, почему Рютте выступал в полупустой Раде
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.