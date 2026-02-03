Путин сделал прогноз об инфляции к концу года Путин заявил, что к концу года инфляция снизится до 5%

К декабрю инфляция должна снизиться до 5%, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляция которого доступна на сайте Кремля. Глава государства отметил, что подобная тенденция наблюдалась и ранее.

Ожидания такие, что этот период будет краткосрочным, и к концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5% <…> Во всяком случае, у нас такая практика была раньше, — отметил Путин.

Ранее Путин сообщил, что инфляция в России по итогам года будет меньше 6%.

До этого старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований Президентской академии Владимир Еремкин сообщил, что к середине-концу февраля 2026 года инфляция в России вернется к снижению. Недельная инфляция замедлилась с 1,26% до 0,45%. Основной вклад в январский рост цен внесли разовые факторы, такие как повышение налогов и индексация тарифов. Годовой рост цен на непродовольственные товары составляет 3,5% и остается ниже целевого показателя Банка России, что не дает оснований для ужесточения денежно-кредитной политики.