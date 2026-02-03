Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 19:56

Путин рассказал об инфляции по итогам года

Путин заявил, что инфляция по итогам года будет меньше 6%

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
По итогам года инфляция в стране будет меньше 6%, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляция которого доступна на сайте Кремля. По его словам, показатель может составить примерно 5,6–5,8%.

Она (инфляция. — NEWS.ru) у нас в конце года, как я уже сказал, будет меньше 6% — 5,7%, 5,8%, может — 5,6%, — прокомментировал глава государства.

Ранее Путин заявил, что по итогам 2025 года ВВП России вырос на 1%. Это ниже динамики предыдущих лет. В 2023 и 2024 годах наблюдался более высокий рост — 4,1% и 4,3% соответственно.

До этого финансовый эксперт Александр Гриф высказал мнение о том, что российская экономика может избежать официальной рецессии. По его оценке, валовый внутренний продукт страны по итогам года может показать незначительный рост. Тем не менее, сохраняется угроза технической рецессии из-за потенциальных негативных факторов. Основные риски включают снижение инвестиций, замедление потребительских расходов и ухудшение внешних условий, что способно негативно сказаться на экономике, отметил он.

