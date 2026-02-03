Путин подвел итоги 2025 года по ВВП Путин: ВВП России вырос на 1% в 2025 году

ВВП России вырос на 1% по итогам 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в ходе первого в 2026 году совещания по экономическим вопросам, он подчеркнул, что это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, передает Кремль.

Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил один процент. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это: в 2023, 2024 годах – 4,1%а рост, 4,3% рост, — сказал Путин.

До этого стало известно, что МВФ ожидает рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,8%, а в 2027 году — 1%. Прогнозы на оба года были понижены по сравнению с предыдущими расчетами, тогда как оценка на 2025 год осталась прежней. Ожидания по росту ВВП в 2025 году сохранены на уровне 0,6%.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что ключевая ставка Центробанка РФ может снизиться к концу 2026 года до 13%. При этом, по его словам, накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста.