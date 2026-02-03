Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 19:52

Путин подвел итоги 2025 года по ВВП

Путин: ВВП России вырос на 1% в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по экономическим вопросам Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

ВВП России вырос на 1% по итогам 2025 года, заявил президент РФ Владимир Путин. Выступая в ходе первого в 2026 году совещания по экономическим вопросам, он подчеркнул, что это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, передает Кремль.

Отмечу, что по итогам прошлого года ВВП России прибавил один процент. Это ниже динамики, которая наблюдалась раньше, мы хорошо знаем это: в 2023, 2024 годах – 4,1%а рост, 4,3% рост, — сказал Путин.

До этого стало известно, что МВФ ожидает рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,8%, а в 2027 году — 1%. Прогнозы на оба года были понижены по сравнению с предыдущими расчетами, тогда как оценка на 2025 год осталась прежней. Ожидания по росту ВВП в 2025 году сохранены на уровне 0,6%.

Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выразил мнение, что ключевая ставка Центробанка РФ может снизиться к концу 2026 года до 13%. При этом, по его словам, накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста.

Владимир Путин
ВВП
экономика
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин сделал прогноз об инфляции к концу года
Путин объяснил замедление темпов роста ВВП
Жестокое убийство ребенка, угрозы НАТО, обстановка в Белгороде: что дальше
Напавшему на уфимскую школу мальчику оказали психологическую помощь
Путин рассказал об инфляции по итогам года
Путин подвел итоги 2025 года по ВВП
Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей
Рютте раскрыл, где закупаются 90% всех ракет для ПВО Украины
Суд арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге
В файлах Эпштейна обнаружили мем с Лениным
Карин опроверг слухи об изменении границ Казахстана
Россиянам рассказали, почему нельзя выбрасывать банковские карты
Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика обвинил во всем журналистов
«Человек проигрывает»: военэксперт объяснил, почему ИИ воюет лучше людей
Суд отправил в СИЗО подозреваемого в убийстве мальчика из Петербурга
«Вполне адекватный»: соседка рассказала о подозреваемом в убийстве мальчика
Что значат номера АМР, ЕКХ в России: связь с властями, почему изымают
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях
Назван предполагаемый срок по делу об убийстве мальчика в Петербурге
Российский гонщик показал рекордный результат в Турции
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.