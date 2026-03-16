Психолог объяснила, почему может закончиться старая дружба

Со временем дружба может сойти на нет из-за смены интересов, рассказала LIFE.ru психолог Валерия Литвинцева. Она отметила, что со временем люди могут пойти разными путями — кому-то важна карьера, кому-то семья, а кто-то глобально пересматривает жизненные ценности.

Психике бывает трудно принять такие изменения, потому что дружба часто воспринимается как что-то постоянное. Поэтому появляется чувство предательства — будто если отношения ослабевают, значит кто-то оказался недостаточно верным, — рассказала Литвинцева.

Психолог подчеркнула, что дружба не обязательно распадается. По ее словам, отношения со временем могут трансформироваться — например, встречи станут более редкими, однако общение останется теплым.

Ранее семейный психолог Юлия Юданова рассказала, что с детьми необходимо обсуждать их проблемы, чтобы сохранить близкие отношения. Она отметила, что конфликты так или иначе присутствуют во всех семьях.