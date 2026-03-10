Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 14:16

Психолог рассказала, как сохранить близкие отношения с ребенком

Психолог Юданова: с детьми необходимо обсуждать их проблемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С детьми необходимо обсуждать их проблемы, чтобы сохранить близкие отношения, рассказала «Радио 1» семейный психолог Юлия Юданова. Она отметила, что конфликты так или иначе присутствуют во всех семьях.

Говорите с ребенком о его чувствах и последствиях поведения. Говорите о будущем, помогайте планировать, направляйте ребенка, но с учетом его интересов и желаний. Интересуйтесь хобби, знакомьтесь с друзьями. Чем больше будет точек соприкосновения, тем меньше у ребенка будет желания уйти из дома вам назло и оставить вас в пустоте незнания и страха от происходящего, — рассказала Юданова.

Психолог подчеркнула, что сблизиться можно также с помощью семейных традиций. По ее словам, важно показать ребенку, что он нужен и любим родителями.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, что гиперконтроль может разрушить отношения с подростком. Он отметил, что с определенного возраста подростки требуют отношений на равных.

