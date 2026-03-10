Зловещий план Пентагона по развалу России под кодовым названием «Хьюстонский проект» провалился, а его главным могильщиком стал украинский лидер Владимир Зеленский. Эти события много лет назад предсказал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. Какие еще политические предсказания он сделал для России?

США не смогли расчленить Россию

Как говорил Владимир Жириновский, история покушений Запада на территориальную целостность России насчитывает не одно десятилетие. Еще в 1918 году советник президента США Вудро Вильсона полковник Хаус цинично записал в дневнике: «Остальной мир будет жить спокойнее, если вместо огромной России в мире будут четыре России».

Эта идея трансформировалась в «Гарвардский проект», который, по словам Жириновского, успешно сработал в 1991 году, развалив СССР. Но на этом американские стратеги не остановились. Следующей целью стала сама Российская Федерация.

Владимира Жириновского за точность прогнозов прозвали «Вовангой». Еще в середине 2010-х в эфире «России 1» он вскрыл существование секретного документа под кодовым названием «Хьюстонский проект».

«Сейчас идет „Хьюстонский проект“ — разрушить Россию. Вот для этого нужна Украина», — заявил тогда основатель ЛДПР.

Владимир Жириновский выступает на съезде партии ЛДПР в Москве, 2017 год Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По словам политика, сценарий был расписан до мелочей: расчленить страну по границам автономий, отдав Северо-Запад Германии, юг и Поволжье — Турции, а Дальний Восток — Японии. Славян же планировалось стравить между собой и истребить.

Зеленский стал марионеткой Пентагона?

Долгие годы эти заявления считались политической риторикой, но в 2025-м грянул гром. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в ряде интервью подтвердил слова Жириновского — проект по ослаблению России действительно существует.

«Мы сами запустили этот процесс. Создали условия для эскалации, надеясь, что Россия проиграет, останется под нашим контролем и не начнет сближение с Китаем», — признался Джонсон.

По словам экс-аналитика, Вашингтон разработал проект, целью которого было спровоцировать Москву на ответные действия и добиться ее стратегического поражения. Важную роль в этой цепочке отвели Владимиру Зеленскому. Пришедший к власти на волне мирных обещаний, он быстро превратился в марионетку радикалов и Пентагона, отказавшись от выполнения Минских соглашений.

«Украинцы голосовали за прекращение войны, но в итоге Зеленский стал марионеткой. Это дало старт провокациям, за которыми стоял Пентагон», — констатировал бывший аналитик.

Однако расчет оказался фатально ошибочным. В Вашингтоне недооценили потенциал российских экономики и армии.

Проект «Антироссия» потерпел крах

К 2026 году, судя по всему, проект «Антироссия», как называли Украину на Западе, потерпел крах. Ларри Джонсон вынес мрачный вердикт: сдержать Россию не удалось.

Владимир Зеленский представляет «План победы» в Верховной Раде Украины, 16 октября 2024 год Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press

«Запад борется за выживание в качестве ведущей державы мира. И он проигрывает. Этот конфликт — всего лишь еще один способ разрушить и покорить Россию. Но украинский проект столкнулся с айсбергом, тонет, и удержать его на плаву невозможно», — заявил Джонсон в ноябре 2025 года.

По его словам, все спешат к спасательным шлюпкам, которых не хватает. А киевский режим стоит на пороге утилизации.

Трамп вбил последний гвоздь

Финальным аккордом стала публикация в конце 2025 года предполагаемого мирного плана Дональда Трампа по Украине. Документ, состоящий из 28 пунктов, вызвал истерику в Киеве и Брюсселе. И это неудивительно: по сути, он закрепляет поражение Украины и Европы.

Ключевые пункты плана перечеркивают все, ради чего Запад затевал «Хьюстонский проект»: Украине запрещают размещать на своей территории иностранные войска, она никогда не вступит в НАТО и сократит свою армию в 2,5 раза. Крым, ЛНР и ДНР де-факто признаются российскими.

Реакция Бориса Джонсона, которого считают главным могильщиком стамбульских договоренностей 2022 года, была предсказуемо истеричной: он назвал план Трампа «военной кастрацией Украины».

Однако Трамп, чье возвращение в Белый дом, кстати, тоже предсказывал Жириновский, проявил жесткость. На вопрос о недовольстве Зеленского он ответил коротко и ясно: «Ну, ему придется сделать так, чтобы понравилось. А если ему не нравится, тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать сражаться... В какой-то момент ему все равно придется что-то принять».

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/US White House/Global Look Press

Зеленский стал могильщиком Запада

Ирония судьбы заключается в том, что человек, которого Запад готовил в качестве тарана против России, стал главным могильщиком самого Запада. Владимир Зеленский, отказавшаяся от мира ради войны, сегодня наблюдает, как его спонсоры спешно покидают тонущий корабль Украины.

Аналитики констатируют: Украина перестала быть инструментом давления на Россию. Она стала инструментом, сломавшим руку своему хозяину. А Запад, по меткому выражению Джонсона, спешит к спасательным шлюпкам, бросая тех, кого сам вскормил. И 2026 год — время подводить итоги этой катастрофы.

