Президента Украины Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях ВЭФ-2025. По его словам, это было сделано, чтобы создать из руководства страны антироссийский проект.
Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить, — поделился собеседник агентства.
Сальдо назвал это долгоиграющей ситуацией, которая была нацелена не на создание хороших условий или приближение Киева к Евросоюзу. Глава региона описал случившееся как создание проекта «Антироссия» на фундаменте Украины. Сальдо убежден, что Зеленский представляет из себя злого лидера, которому нельзя доверять.
Юбилейный X Восточный экономический форум прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Мероприятие состоялось на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
Ранее Сальдо назвал Херсон исторически русским городом. По его словам, под контролем ВСУ столица региона превратилась в «город-призрак» с минимальным количеством оставшихся жителей.