Сальдо раскрыл, как Зеленский был внедрен во власть на Украине

Сальдо раскрыл, как Зеленский был внедрен во власть на Украине Сальдо заявил, что Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть

Президента Украины Владимира Зеленского целенаправленно подготовили и внедрили во власть, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях ВЭФ-2025. По его словам, это было сделано, чтобы создать из руководства страны антироссийский проект.

Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить, — поделился собеседник агентства.

Сальдо назвал это долгоиграющей ситуацией, которая была нацелена не на создание хороших условий или приближение Киева к Евросоюзу. Глава региона описал случившееся как создание проекта «Антироссия» на фундаменте Украины. Сальдо убежден, что Зеленский представляет из себя злого лидера, которому нельзя доверять.

Юбилейный X Восточный экономический форум прошел с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Мероприятие состоялось на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Ранее Сальдо назвал Херсон исторически русским городом. По его словам, под контролем ВСУ столица региона превратилась в «город-призрак» с минимальным количеством оставшихся жителей.