08 сентября 2025 в 15:24

В Бурятии женщина поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Бурятии 32-летняя женщина поругалась с супругом и выпрыгнула из автомобиля прямо во время движения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Инцидент произошел в Гусиноозерске.

По версии полиции, автомобилем ВАЗ-21093 управлял мужчина, не имеющий на это прав. Он, как и спутница, был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел скандал, в ходе которого женщина открыла дверь и вышла из движущегося транспортного средства. В больнице у нее диагностировали перелом лучевой кости.

До этого москвич забил возлюбленную камнями до смерти во время туристической поездки по горам в Тункинском районе Бурятии и попытался скрыть следы преступления. Таким образом следователи опровергли версию о несчастном случае.

До этого в Якутске полицейские арестовали 34-летнего мужчину, который избил чужого 11-летнего ребенка. Таким образом отец решил заступиться за свою дочь. Конфликт произошел на детской площадке. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного или административного дела.

