В Бурятии женщина поругалась с мужем и выпрыгнула из машины на ходу

В Бурятии 32-летняя женщина поругалась с супругом и выпрыгнула из автомобиля прямо во время движения, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России. Инцидент произошел в Гусиноозерске.

По версии полиции, автомобилем ВАЗ-21093 управлял мужчина, не имеющий на это прав. Он, как и спутница, был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошел скандал, в ходе которого женщина открыла дверь и вышла из движущегося транспортного средства. В больнице у нее диагностировали перелом лучевой кости.

