08 декабря 2025 в 21:00

Захарова указала на вопросы к Стратегии нацбезопасности США

Захарова: Стратегия нацбезопасности США не проясняет видение ДСНВ

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Стратегия национальной безопасности США не прояснила американское видение системы стратегической стабильности после истечения ДСНВ, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, речь идет об определении паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений.

Несмотря на общий прагматичный подход к теме, мы наблюдаем ряд противоречивых моментов. Так, в документе мы не увидели элементов, которые позволили бы понять американское видение «постДСНВ». Имеем в виду определение паритетности центральных количественных лимитов ядерных вооружений, — указала она.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков описал последствия потенциального отказа США от предложений Москвы по ДСНВ. Дипломат предупредил, что это повлечет за собой обострение ситуации в данной сфере. Замминистра иностранных дел убежден, что при таком сценарии предсказуемость может исчезнуть.

Также Рябков указывал на отсутствие предпосылок для продления ДСНВ. Замглавы МИД отмечал, что Россия и США не ведут диалог в этом направлении.

Россия
Мария Захарова
ДСНВ
США
