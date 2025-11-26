День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 14:35

МИД России предупредил о последствиях отказа США от предложений по ДСНВ

Рябков заявил, что отказ США от предложений России по ДСНВ обострит ситуацию

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Мария Девахина/РИА Новости
Потенциальный отказ Соединенных Штатов от предложений России по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений приведет к обострению ситуации в сфере стратегических вооружений, предупредил на пресс-конференции заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, которые приводит РИА Новости, при таком сценарии предсказуемость может резко снизиться или вовсе исчезнуть.

Если американская сторона по каким-то причинам отвергнет ее и приступит к наращиванию своих потенциалов в указанной области, ситуация в стратегической сфере обострится, напряженность возрастет, предсказуемость резко снизится либо даже будет утрачена полностью, — сказал дипломат.

Рябков также отметил, что процесс нормализации отношений между Россией и США до сих пор находится на начальном этапе. Он признал, что положительный исход данной работы пока не может считаться гарантированным.

По словам Рябкова, сегодя экономические отношения России и США находятся на уровне, «близком к замерзающему». Ситуацию точнее всего отражает название романа Натана Дубовицкого «Околоноля».

