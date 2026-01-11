Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 23:44

Захват российского танкера назвали «сигналом» Трампа Путину

Telegraph: захват танкера Marinera оказался сигналом Трампа Путину по Украине

Сотрудник береговой охраны США наблюдает за захваченным нефтяным танкером «Маринера» (Bella 1) Сотрудник береговой охраны США наблюдает за захваченным нефтяным танкером «Маринера» (Bella 1) Фото: U.S. European Command
Американские власти захватили нефтяной танкер Marinera под российским флагом ради политического посыла от администрации главы Белого дома Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину, пишет The Telegraph со ссылкой на источники. Как сообщает издание, инцидент с судном и поддержка новых антироссийских санкций якобы должны были подтолкнуть Кремль к урегулированию конфликта на Украине.

Один из собеседников издания из ближайшего окружения президента США объяснил, что американский лидер склонен использовать метод «кнута и пряника». Источник газеты пояснил, что, судя по всему, «пряник» в отношении России уже исчерпан.

Ранее в Минтрансе РФ сообщили, что Военно-морские силы США высадились на судно Marinera в нейтральных водах. По данным ведомства, сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. В министерстве также отметили, что 24 декабря 2025 года Marinera получила временное разрешение ходить под российским флагом.

Позже первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев указал, что захват США танкера Marinera можно считать незаконным вторжением в границы России. По его мнению, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.

