Посол подтвердил предумышленный захват Ан-124 Канадой

Конфискация Канадой самолета Ан-124 российской авиакомпании «Волга-Днепр» по-прежнему рассматривается канадскими судами, при этом Москва сохраняет прежнюю позицию, считая произошедшее преднамеренным захватом воздушного судна, сообщил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов. Собеседник отметил, что действия местных властей незаконны и недопустимы и Ан-124 должен быть безоговорочно возвращен его собственнику.

Вопрос по-прежнему рассматривается в судебных инстанциях Канады. Стороной выступает собственник – компания «Волга-Днепр». Мы как государство не участвуем в данном разбирательстве и не можем комментировать юридические детали идущей судебной тяжбы, — сказал собеседник.

Еще в 2023 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что власти страны намерены конфисковать российский самолет Ан-124 с последующей передачей Украине. Воздушное судно находится в международном аэропорту Пирсон с 27 февраля 2022 года, куда оно прибыло для доставки партии экспресс-тестов на COVID-19.

