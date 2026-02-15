США перехватили танкер с нефтью США перехватили танкер с нефтью в Индийском океане

Американские военные провели операцию по перехвату судна Veronica III, которое перевозило нефть из Ирана в обход санкций, сообщил Пентагон в соцсети Х. Танкер был захвачен минувшей ночью в Индийском океане.

Судно пыталось обойти ограничения, введенные президентом [Дональдом] Трампом, надеясь ускользнуть, — сказано в сообщении.

В Пентагоне уточнили, что операция по абордажу прошла без происшествий. По данным ведомства, судно пыталось скрыться от слежки, однако американские военные отслеживали его маршрут на протяжении тысяч миль.

Ранее стало известно, что индийская береговая охрана задержала три танкера в открытом море за нефтяную контрабанду. По данным газеты Times of India, была выявлена преступная группировка, которая практиковала «перевалку нефти в международных водах». Она транспортировала дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов» на танкеры.

До этого появилась информация, что Минобороны Великобритании рассматривает возможность покрытия расходов на содержание захваченных танкеров за счет их же грузов. Речь идет о продаже нефти, находящейся на борту этих судов.