Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 16:22

США перехватили танкер с нефтью

США перехватили танкер с нефтью в Индийском океане

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Американские военные провели операцию по перехвату судна Veronica III, которое перевозило нефть из Ирана в обход санкций, сообщил Пентагон в соцсети Х. Танкер был захвачен минувшей ночью в Индийском океане.

Судно пыталось обойти ограничения, введенные президентом [Дональдом] Трампом, надеясь ускользнуть, — сказано в сообщении.

В Пентагоне уточнили, что операция по абордажу прошла без происшествий. По данным ведомства, судно пыталось скрыться от слежки, однако американские военные отслеживали его маршрут на протяжении тысяч миль.

Ранее стало известно, что индийская береговая охрана задержала три танкера в открытом море за нефтяную контрабанду. По данным газеты Times of India, была выявлена преступная группировка, которая практиковала «перевалку нефти в международных водах». Она транспортировала дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов» на танкеры.

До этого появилась информация, что Минобороны Великобритании рассматривает возможность покрытия расходов на содержание захваченных танкеров за счет их же грузов. Речь идет о продаже нефти, находящейся на борту этих судов.

США
танкеры
нефть
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Золотопромышленника из Магаданской области обвинили по нескольким статьям
Русский музей потребовал компенсацию от протаранившего Летний сад водителя
Дрон ВСУ едва не убил работника мобильного оператора
В Раде раскрыли подробности задержания экс-главы Минэнерго Украины
Богомаз сообщил о массированной атаке украинских дронов
США перехватили танкер с нефтью
В Госдуме поставили Зеленского на место после его хамских выходок
Опубликованы кадры освобождения бойцами ВС России Цветкового
Гибель основателя мебельной компании заинтересовала следователей
Сотни машин застряли в снежном плену на дороге из Териберки
Тепловоз загорелся на станции в российском регионе
Медики оценили состояние пострадавших на нефтескважине под Самарой
Премьер Латвии заинтересовалась в ядерном сдерживании Европы
Балканский циклон принесет в Москву аномальные снегопады
«Любят громкие заявления»: депутат о словах Навроцкого про ядерное оружие
Двое детей погибли во время катания с горки под Екатеринбургом
На Западе раскрыли, как ЕС мог бы поддержать «ядерный зонтик» Франции
Пытавшемуся сбежать экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение
В МИД РФ попросили Баку о жесте доброй воли в отношении задержанных россиян
Стали известны детали ЧП на нефтескважине под Нефтегорском
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.