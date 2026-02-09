Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 07:29

В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Индийская береговая охрана задержала три танкера в открытом море за нефтяную контрабанду, написала газета Times of India. Журналисты отметили, что была выявлена преступная группировка, которая практиковала «перевалку нефти в международных водах».

Злоумышленники транспортировали дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов на танкеры». Таким образом им удавалось не платить пошлины прибрежным государствам. Делом займутся правоохранители, подчеркивается в статье.

Ранее стало известно, что США планируют вернуть Венесуэле танкер Sophia, задержанный 7 января. Источники утверждают, что это будет первый возвращенный корабль из числа всех перехваченных Вашингтоном.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила об освобождении двух российских моряков с танкера «Маринера». Военно-морские силы США высадились на судно в нейтральных водах 7 января. Сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. Также стало известно, что украинские моряки с танкера «Маринера» не планируют возвращаться на Украину из-за опасений уголовного преследования.

Индия
нефть
танкеры
контрабанда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о госпитализации звезды сериала «Не родись красивой»
Бывшего медиамагната приговорили к 20 годам тюрьмы
Российским военным передали партию Су-57 в новом техническом облике
ВС России поразили инфраструктуру для истребителей F-16 под Киевом
Общественник назвал способ повысить безопасность российских генералов
Россиянам напомнили о полумиллионных штрафах за сжигание чучела Масленицы
SHOT: дебоширы пригрозили взорвать одну из башен «Москва-Сити»
«Желеобразные американцы»: Мясников призвал вернуться в советские времена
ВСУ провалили контратаку у Чугуновки
Головорезы Зеленского и удары «Тюльпанов»: новости СВО к утру 9 февраля
Маск анонсировал строительство городов на Луне и Марсе
Стало известно, какая рыба больше всего подешевела в РФ за 2025 год
В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти
Над Россией уничтожили 69 украинских БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 февраля: инфографика
FPV-дроны ВС РФ лишили «глаз» разведку противника под Харьковом
В домах жителей Белгорода восстановили отопление
Военный вертолет потерпел крушение в Южной Корее
В России объяснили, почему Зеленский настаивает на встрече с Путиным
Россиян призвали отказаться от одного вида букетов и объяснили причину
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026
Спорт

Освистывание США и Израиля, флаг РФ: как прошло открытие Олимпиады-2026

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.