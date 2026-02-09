В Индии задержали три танкера за контрабанду нефти

Индийская береговая охрана задержала три танкера в открытом море за нефтяную контрабанду, написала газета Times of India. Журналисты отметили, что была выявлена преступная группировка, которая практиковала «перевалку нефти в международных водах».

Злоумышленники транспортировали дешевую нефть из «охваченных конфликтами регионов на танкеры». Таким образом им удавалось не платить пошлины прибрежным государствам. Делом займутся правоохранители, подчеркивается в статье.

Ранее стало известно, что США планируют вернуть Венесуэле танкер Sophia, задержанный 7 января. Источники утверждают, что это будет первый возвращенный корабль из числа всех перехваченных Вашингтоном.

Представитель МИД РФ Мария Захарова между тем заявила об освобождении двух российских моряков с танкера «Маринера». Военно-морские силы США высадились на судно в нейтральных водах 7 января. Сразу после появления американских военных связь с кораблем оборвалась. Также стало известно, что украинские моряки с танкера «Маринера» не планируют возвращаться на Украину из-за опасений уголовного преследования.