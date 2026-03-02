Зимняя Олимпиада — 2026
Иран пригрозил жесткими мерами судам в Ормузском проливе

КСИР: любое судно с нефтью в Ормузском проливе будет сожжено

ВМФ Ирана ВМФ Ирана Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тегеран намерен применять крайние меры для блокирования любых попыток транспортировки энергоносителей через Ормузский пролив, заявил агентству ISNA советник командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ибрахим Джабари. Он пообещал, что любое судно, которое попытается его пересечь будет сожжено.

Мы сожжем любое судно, которое попытается пройти через Ормузский пролив. Мы не позволим ни одной капле нефти покинуть этот регион, — сказал Джабари.

Ранее эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что мировые биржевые цены на газ могут вырасти примерно в 1,5 раза и превысить $600 (46 тыс. рублей) за тысячу кубометров в случае блокировки Ормузского пролива. Он пояснил, что привести к этому может эскалация геополитической напряженности вокруг Ирана.

Позже стало известно, что Ормузский пролив продолжает оставаться открытым для нефтяных танкеров. Как заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений — высшего совещательного органа Ирана Мохсен Резаи, военные силы США остаются законной целью Ирана.

