Трампа окрестили рекордсменом по войнам

Американский лидер Дональд Трамп, позиционировавший себя как «антивоенный кандидат», установил рекорд по количеству военных операций, сообщает портал Axios. При его президентстве Соединенные Штаты нанесли удары по семи государствам, три из которых — Иран, Нигерия и Венесуэла — ранее никогда не были целями американских военных.

Только за 2025 год Трамп отдал больше приказов об авиаударах, чем его предшественник Джо Байден за весь свой срок. Кульминацией военной активности стала операция против Ирана, начатая 28 февраля совместно с Израилем.

Удары пришлись по Тегерану и другим крупным городам. В Белом доме заявили, что атака вызвана якобы ракетной и ядерной угрозами со стороны Ирана. Тегеран ответил массированными ударами по территории Израиля и американским объектам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. География конфликта расширилась на весь регион, а риторика Трампа о «прекращении войн» обернулась самой масштабной эскалацией за последние десятилетия.

Ранее сообщалось, что арабские страны Персидского залива встревожены масштабами военной кампании на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы убедить президента США сократить сроки операции против Ирана.