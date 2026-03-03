«Уникальные таланты»: Слуцкий объяснил невероятную эффективность Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил правительство в переломный для страны момент, заявил в беседе с NEWS.ru лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Однако благодаря уникальным талантам глава кабмина сумел наладить в нем устойчивую работу.

Каждый, кто работал с Михаилом Владимировичем, знает о его поистине уникальных талантах — блестящий аналитический ум, нестандартное мышление, и способность неизменно верно прогнозировать развитие ситуации. Мишустин — руководитель, который опирается на цифры и четкую координацию ведомств, — подчеркнул Слуцкий.

Он отметил, что под началом Мишустина правительство сумело не только адаптировать Россию к внешнему давлению, но и заложить основу для структурных изменений в экономике.

Сегодня перед кабмином стоят задачи дальнейшего экономического роста, повышения реальных доходов граждан, поддержки участников СВО и их семей, развития регионов. Уверен, что при такой профессиональной команде все стоящие перед страной вызовы будут решены, — добавил депутат.

Ранее Мишустин потребовал от Госдумы ускорить принятие законопроекта, позволяющего Федеральной антимонопольной службе самостоятельно ограничивать тарифы на ЖКХ в регионах. По словам главы правительства, это поможет усилить контроль за исполнением предписаний в сфере коммунальных услуг.