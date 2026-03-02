Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 18:09

В РФ предложили автоматически компенсировать пенсионерам траты на капремонт

Слуцкий предложил автоматически начислять пенсионерам компенсации за капремонт

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил запрос в правительство России с предложением начислять компенсации за капремонт пенсионерам автоматически и без проволочек, сообщили «Российской газете» в пресс-службе фракции. В обращении на имя Михаила Мишустина предлагается ввести механизм прямого льготного порядка оплаты взносов на капремонт.

Если государство признает право человека на льготу — она должна работать сразу, а не спустя два месяца после походов по инстанциям и сбора справок. Сейчас от 70-80-летнего человека требуется сначала заплатить взнос за капремонт из своего и без того скромного бюджета, а потом ждать компенсации. Это несправедливо по отношению к тем, кто всю жизнь трудился на страну, — отметил Слуцкий.

По его словам, решение простое: есть подтвержденная льгота — значит, в платежке сразу появляется уменьшенная сумма. Сейчас право на 50% компенсацию взноса на капремонт возникает с 70 лет, на 100% — с 80 лет. Но пенсионеры обязаны сначала полностью оплатить услуги и лишь затем получить возмещение, причем выплаты могут начисляться с разрывом до двух месяцев. Это не соответствует современным тенденциям цифровизации и требует изменения, считают в ЛДПР.

Ранее экономист Людмила Иванова-Швец объяснила, что выплаты для пенсионеров не индексируются автоматически. Социальный фонд начисляет доплаты за иждивенцев и сельский стаж только по личному заявлению. Также нужно самостоятельно подавать заявление на налоговые вычеты за лекарства и сообщать об изменениях в ситуации, чтобы избежать возврата переплаты.

