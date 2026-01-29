Проблем с капремонтом станет меньше — готовится новый закон: что изменится

Проблем, связанных с финансированием капремонта, в России может стать меньше благодаря новому законопроекту. Чтобы повысить собираемость взносов, в Госдуме предлагают привлечь к работе с платежами и должниками банки и управляющие компании. Это должно ускорить пополнение фондов ремонта и сделать систему более эффективной. Что это значит для жильцов — в материале NEWS.ru.

Кому хотят разрешить взыскивать долги за капремонт

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который разрешит передавать сбор долгов за капремонт сторонним организациям. Изменения дополняют статью 183 ЖК РФ частью 5, предоставляющей право региональным операторам взносов по капитальному ремонту передавать права взыскания долгов третьим лицам, рассказывает NEWS.ru директор практики организационного развития КСК ГРУПП Михаил Меркулов.

Сейчас полномочия по начислению взносов, рассылке платежек и взысканию долгов за капремонт есть только у региональных операторов (специальных местных фондов). Новый закон позволит передавать эти функции другим участникам — банкам, платежным агентам и управляющим компаниям (если это разрешено законом региона).

По мнению авторов законопроекта, нынешняя система создает искусственные барьеры. Во многих регионах у операторов и госучреждений не хватает квалифицированных кадров и современного программного обеспечения для эффективной работы с платежами и долгами. Это мешает нормальному учету средств, собранных на ремонт домов.

Неэффективная работа фондов капитального ремонта по взысканию задолженностей приводит к пропуску ими сроков исковой давности и накоплению безвозвратных долгов, объясняет Меркулов.

Что это будет означать для собственников квартир

Законопроект не создает новых обязанностей для добросовестных плательщиков, объясняет в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. «Он направлен исключительно на тех, кто годами уклоняется от участия в общем деле сохранения и обновления своего жилья», — уточняет депутат.

Рабочие проводят ремонт жилого дома Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По словам Чаплина, у региональных операторов капремонта зачастую нет необходимых инструментов для работы с хроническими неплательщиками, что ложится дополнительным финансовым бременем на тех, кто исправно вносит средства. «Предоставление возможности передавать эти функции профессиональным участникам рынка, которые имеют отработанные процедуры взаимодействия с должниками, позволит обеспечить более системный и законный процесс взыскания», — говорит парламентарий.

Это не касается единичных случаев временной неплатежеспособности граждан, для которых, как и прежде, будут действовать механизмы рассрочки и социальной поддержки, добавляет он. Речь идет о «планомерном и массовом уклонении», которое подрывает финансовую основу программ капитального ремонта в целом по дому и по региону.

В чем преимущества нового порядка взыскания долгов

По мнению общественного деятеля, эксперта в сфере ЖКХ Дмитрия Бондаря, для добросовестных плательщиков, вносящих взносы своевременно, значительных изменений не произойдет. Основные последствия, по его словам, коснутся работы с должниками. Ее эффективность может возрасти, поскольку банки и частные компании обладают более совершенными ресурсами и технологиями для такой деятельности, отмечает собеседник NEWS.ru.

«Если у человека накопился долг, он может столкнуться с тем, что требовать деньги сможет не только фонд, но и управляющая компания. Это может привести к тому, что судебные приказы станут приходить быстрее», — рассуждает Бондарь.

Для неплательщиков и должников поправки к Жилищному кодексу ничего хорошего не несут, соглашается Меркулов. Количество лиц, мотивированных к взысканию с них долгов, увеличится, прогнозирует он.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

По мнению Бондаря, подобные меры могут улучшить сбор средств на ремонт ветхого жилья. Как подчеркивает эксперт, взыскание задолженности по капремонту обычно происходит в упрощенном порядке — через судебный приказ. Это ускоряет процесс по сравнению с полноценным судебным разбирательством. После получения такого постановления у должника есть 10 дней на подачу возражений; в противном случае средства могут быть списаны принудительно.

«Скорее всего, новая система сделает процесс сбора долгов быстрее. Когда за дело берутся профессиональные взыскатели, шансов, что про долг забудут, становится значительно меньше», — резюмирует Бондарь.

Как еще можно улучшить собираемость взносов на капремонт

По мнению советника адвокатского бюро «БВМП», зампредседателя комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусаны Киракосян, закон не устраняет коренные причины низкой собираемости платежей. Главная проблема — отсутствие у всех участников процесса доступа к полным и актуальным данным о собственниках (например, о смене владельца, наследовании). С этим сталкиваются как сами фонды, так и УК.

«При нерешенной проблеме доступа к персональным данным, нехватке кадров у УК и отсутствии модели досудебного урегулирования долговых споров подобные инициативы способны лишь перераспределить функции, но не улучшить систему», — объясняет собеседница NEWS.ru.

Также возникает риск размывания ответственности. Если начислением и взысканием будут заниматься разные компании (агент, УК, фонд), то в случае ошибки, двойного платежа или незаконных действий взыскателя гражданину будет крайне сложно понять, кто именно несет за это ответственность, полагает Киракосян.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Напротив, Чаплин подчеркивает, что вся деятельность по взысканию будет строго регламентирована и должна осуществляться в рамках действующего законодательства о персональных данных и о коллекторской деятельности.

«Цель — не ужесточение условий, а обеспечение исполнения уже существующих законных требований», — объясняет он. Это позволит региональным операторам капремонта сосредоточиться на своей прямой задаче — организации и контроле качества работ, а не на несвойственной им функции по розыску должников и судебным процессам, резюмирует депутат.

Читайте также:

ФАС «урезает» тарифы ЖКХ: за какие услуги теперь будем платить меньше

Рост тарифов ЖКХ в 2026 году: как и когда подорожают свет, вода, газ, тепло

Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров