Новый брак, забвение после отъезда из РФ: как сейчас живет Вера Брежнева

Певицу Веру Брежневу заподозрили в помолвке из-за кольца на безымянном пальце. Правда ли она снова выходит замуж, как живет артистка после отъезда из России?

Правда ли, что Брежнева выходит замуж

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева вновь привлекла внимание общественности, опубликовав в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) снимки, на которых видно кольцо на ее пальце.

Знаменитость разместила серию фото из отеля Ritz в Париже, на которых показала кольцо с бриллиантом. Подписчики обратили внимание, что певица надела украшение именно на безымянный палец, и заподозрили ее в скором замужестве.

Певица опубликовала снимок с кольцом после того, как ее бывшего мужа Константина Меладзе заметили на прогулке с молодой девушкой.

Актриса имела множество любовных связей. Несколько лет Вера Брежнева состояла в отношениях с Виталием Войченко, от которого в 2001 году родила дочь Софию.

В 2006 году звезда связала свою жизнь с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом, взяв его фамилию. В 2009 году в их семье появилась дочь Сара. Однако через три года брак распался.

В 2015 году Брежнева тайно вышла замуж за Константина Меладзе. Спустя восемь лет брака они развелись. По словам певицы, в этих отношениях ей приходилось всегда притворяться и быть удобной женой.

«Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле», — заявила она.

Весной 2025 года блогер Богдан Беспалов рассказал в своем подкасте, что у Брежневой был роман с украинским манекенщиком Иваном Козаком, который младше ее на 15 лет.

Почему Брежнева уехала из России, чем занимается сейчас

Вера Брежнева в 2022 году выразила свое несогласие с проведением спецоперации и уехала из России.

«У происходящего нет смысла и оправдания. Нельзя это продолжать», — заявила она.

Некоторое время артистка жила в Польше, где помогала беженцам с Украины, а в 2023 году переехала в Италию.

Отъезд из России и развод с Константином Меладзе сказались на карьере Веры Брежневой. Продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что спрос на ее творчество практически угас.

Сейчас исполнительница живет на две страны — Францию и Украину. В январе 2026 года стало известно, что она отказалась от выступлений под русским именем и теперь планирует выступать под псевдонимом Vira и исключительно на украинском языке.

«Экс-участница „ВИА Гры“ отказалась от русского языка в публичных выступлениях и от псевдонима Вера Брежнева, который был брендом в РФ. Теперь она Vira. Весь менеджмент — украинский, коммуникация — тоже. Песен на русском в программе больше нет, заказы от россиян не принимают — даже релокантов», — сообщил Telegram-канал Mash.

Музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко в беседе с NEWS.ru предположил, что теперь Брежневу ждет забвение. По его мнению, в ближайшее время артистке придется покинуть сцену и сменить род деятельности.

«Веру Брежневу, исходя из ее действий, я так предполагаю, ждет забвение. Потому что она как артист стала известна только благодаря русскоязычным песням и аудитории. Соответственно, отказавшись от хитов, которые сделали ее звездой, и отвернувшись от платежеспособной русской публики, она просто не сможет существовать. На Украине ей нужно делать имя и бренд заново, а в Европе своих артистов более чем достаточно», — заявил он.

