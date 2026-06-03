Сразу три российских города остались без авиасообщения

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03 июня 2026 в 01:35

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В аэропортах Саратова, Нижнего Новгорода и Ярославля ввели временные ограничения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Временные ограничения на вылет и посадку введены в аэропортах Саратова, Нижнего Новгорода и Ярославля, сообщили в пресс-службе Росавиации. Меры необходимы для безопасности полетов, подчеркнули в источнике.

Аэропорты Саратов (Гагарин), Нижний Новгород (Чкалов), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Внуково. Меры также приняты для обеспечения безопасности полетов. Отмечается, что воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

До этого Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в волгоградском аэропорту. Мера принята для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, международный аэропорт Мюнхена временно приостановил прием и отправку всех авиарейсов из-за угрозы безопасности. Причиной экстренной остановки работы послужила информация о возможном появлении беспилотного летательного аппарата в контролируемой зоне воздушной гавани.

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