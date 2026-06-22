Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 01:22

Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты

Росавиация: аэропорт Саратова временно прекратил работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В аэропорту Саратова (Гагарин) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил пресс-секретарь, заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ, Росавиация) Артем Кореняко. О возобновлении рабочего графика будет сообщено особо.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — пояснил Кореняко.

Ранее Росавиация сообщила, что в аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Федеральное агентство пояснило, что такие меры были приняты также для обеспечения безопасности.

До этого авиакомпания «Победа» проинформировала, что рассчитывала восстановить штатное расписание полетов в первой половине дня 19 июня. В компании пояснили, что ведется работа по стабилизации расписания в московских аэропортах и сокращению временных отклонений. Очередей в зонах обслуживания пассажиров не наблюдалось.

Кроме того, пресс-служба АТОР заявила, что последствия массовой отмены вылетов и прилетов в московских аэропортах затронули почти 8 тыс. туристов. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентам отмененных рейсов.

Регионы
Саратов
Росавиация
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биография, онкология, личная жизнь: где сейчас Светлана Крючкова
«Подлый шантаж»: в Госдуме ответили на обстрелы Крыма
Словакия может лишиться миллионов евро из-за принципиальной политики ЕС
В США озвучили, сколько Пентагон потратил на операцию против Ирана
В Боливии при крушении самолета с гуманитарной миссией погибли люди
Футболист российского клуба сотворил историю для Кабо-Верде на ЧМ
МИД РФ определил, что будет необходимо сделать новому генсеку ООН
Израиль заявил, что убил причастного к атаке 7 октября командира ХАМАС
Отменен технический этап переговоров США и Ирана
Личная жизнь, здоровье, мнение об СВО: куда пропала Наталья Варлей
«Потеря отца»: скончался один из лидеров Кубинской революции
Аэропорт Саратова ввел ограничения на полеты
Турецкий подросток выстрелом из ружья ранил 11 гостей на свадьбе
«Дорогие инопланетяне!»: Дмитриев нашел новых союзников в борьбе с Мерцем
В Москве зажгли 1418 свечей в память о каждом дне ВОВ
Названы сроки реальной подготовки НАТО к войне с Россией
Иран не дал Бельгии вырвать победу на чемпионате мира по футболу
Жительница Горловки подорвалась на суббоеприпасе
Стало известно о гибели мобилизованного на полигоне ВСУ
Два человека погибли в Крыму из-за вылетевшего на «встречку» BMW
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.