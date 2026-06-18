Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве АТОР: ситуация с отменой рейсов в Москве коснулась почти 8 тыс. туристов

Ситуация с массовой отменой вылетов и прилетов в московских аэропортах коснулась почти 8 тыс. туристов, сообщила пресс-служба АТОР. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентов, чьи рейсы были отменены.

По предварительным оценкам, ситуация затронула около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы за рубеж или вернуться, — говорится в сообщении.

В АТОР указали, что пассажиры, которые ожидают в зарубежных аэропортах рейсы по направлению в РФ, получат питание. Тем, кто еще не выехал в аэропорт, по возможности продлят пребывание в отеле.

Ранее в Минтрансе РФ рассказали, что свыше полусотни авиарейсов были задержаны в аэропортах Московского региона более чем на два часа. На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме, а Жуковский обслуживает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

До этого Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с введением ограничений на работу аэропортов столичного авиаузла. Ведомство поручило профильному подразделению вести мониторинг ситуации для контроля за соблюдением прав пассажиров.