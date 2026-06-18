Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 13:31

Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве

АТОР: ситуация с отменой рейсов в Москве коснулась почти 8 тыс. туристов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Ситуация с массовой отменой вылетов и прилетов в московских аэропортах коснулась почти 8 тыс. туристов, сообщила пресс-служба АТОР. Там отметили, что туроператоры начали переоформлять билеты клиентов, чьи рейсы были отменены.

По предварительным оценкам, ситуация затронула около 8 тыс. туристов, которые должны были вылететь из Москвы за рубеж или вернуться, — говорится в сообщении.

В АТОР указали, что пассажиры, которые ожидают в зарубежных аэропортах рейсы по направлению в РФ, получат питание. Тем, кто еще не выехал в аэропорт, по возможности продлят пребывание в отеле.

Ранее в Минтрансе РФ рассказали, что свыше полусотни авиарейсов были задержаны в аэропортах Московского региона более чем на два часа. На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме, а Жуковский обслуживает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

До этого Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с введением ограничений на работу аэропортов столичного авиаузла. Ведомство поручило профильному подразделению вести мониторинг ситуации для контроля за соблюдением прав пассажиров.

Общество
Россия
АТОР
туристы
рейсы
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, кому противопоказаны суши
Путин высказал надежды на меморандум США и Ирана
Путин рассказал, чем Россия делится со странами АСЕАН
Захарова объяснила уведомительный порядок въезда для дипломатов ЕС
В Госдуме ответили на слова Зеленского об ударах по Москве
Погода в Москве в пятницу, 19 июня: потепление до +20 и грозовые тучи
Сати Казанова рассказала об отношениях с экс-участницами «Фабрики»
Путин рассказал, как мир на Ближнем Востоке повлияет на рынки энергетики
«Кощунственная акция»: Ереван получил ноту протеста из-за мемориала в Гюмри
Иранский журналист предрек возможные провокации на ЧМ-2026 со стороны США
Путин назвал число россиян, посетивших курорты стран Юго-Восточной Азии
Стало известно, что Россия планирует экспортировать в страны АСЕАН
Шурыгина попалась на порно и хотела бежать из России? Новые детали скандала
Стало известно, сколько грозит сценаристу «Счастливы вместе» за убийство
«Хорошие возможности»: Путин призвал ломать торговые барьеры в АСЕАН
Демограф оценил прогноз сокращения мирового населения вдвое к 2064 году
Политолог ответил, в каком году может начаться битва за арктический регион
Муромца осудили на 17 лет за поджог авто по заданию ВСУ
«Началась паника»: самолет с россиянами не долетел из Касабланки до Москвы
Лукашенко заявил, что «война идет за забором Белоруссии»
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.