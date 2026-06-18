В Минтрансе уточнили число задержанных в Москве авиарейсов Минтранс России: 53 рейса задержались в аэропортах Москвы более чем на два часа

Свыше полусотни авиарейсов задерживаются в аэропортах Московского региона более чем на два часа, говорится в Telegram-канале Минтранса России. На данный момент аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово работают в штатном режиме, а Жуковский обслуживает воздушные суда по согласованию с соответствующими органами.

По данным на 11:00 мск, в аэропортах Московского региона были задержаны на вылет более двух часов 53 рейса, — уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Московская транспортная прокуратура начала проверку в связи с введенными ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомство поручило профильному подразделению вести мониторинг ситуации для контроля за соблюдением прав пассажиров.

До этого стало известно, что для поддержки пассажиров в аэропортах Московского региона задействован дополнительный персонал, а все службы работают в усиленном режиме. По данным Минтранса, обстановка в терминалах авиагаваней остается спокойной.