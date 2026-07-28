В одном из крупнейших аэропортов России сняли ограничения Росавиация: аэропорт Домодедово вернулся к штатному режиму работы

Аэропорт Домодедово во вторник, 28 июля, в течение 15 минут обслуживал рейсы по согласованию с профильными органами, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, решение было принято из-за введения ограничений на полеты в районе воздушной гавани. Судя по сообщениям, работа аэропорта регулировалась органами с 08:36 до 08:49, сейчас он работает в штатном режиме.

Аэропорт Домодедово: <...> сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Кореняко подчеркнул, что введенные меры были призваны обеспечить безопасность полетов. Статусы рейсов он посоветовал уточнять с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее сообщалось, что временные ограничения на обслуживание авиарейсов ввели в аэропорту Сочи. По данным Росавиации, соответствующие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

До этого стало известно, что в аэропорту Калининграда могут произойти изменения расписания авиарейсов из-за временных ограничений на использование неба Ленинградской области. Это сказалось на возможности использования воздушных трасс для полетов в Храброво и из него.