В МИД России жестко высказались о правилах выдачи шенгенских виз

Жесткие правила выдачи шенгенских виз россиянам возмутительны, особенно в вопросах медпомощи, заявил ТАСС представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Дипломат отметил, что гуманитарная составляющая для Европы оказалась пустым звуком.

Жесткие правила меня больше всего удивляют, когда люди обращаются за гуманитарными визами, то есть за получением медицинских консультаций или услуг. Здесь я думаю, что лежит это все на совести тех, кто принимает эти решения. Оказывается, что гуманитарная составляющая для представителей европейских государств — это просто звук, — сказал Харлов.

Ранее сообщалось, что Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России. По данным АТОР, в июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.

В Министерстве иностранных дел Словакии уточнили, что страна не приостанавливала выдачу шенгенских виз гражданам России. Там уточнили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например студентам, начинающим учебу в сентябре, или спортсменам.