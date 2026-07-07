В Словакии прояснили приостановку выдачи виз россиянам

Словакия не приостанавливала выдачу шенгенских виз гражданам России, заявили в Министерстве иностранных дел страны. Там уточнили, что приоритет отдается отдельным категориям заявителей, например, студентам, начинающим учебу в сентябре, или спортсменам, передает РИА Новости.

Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако <...> на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу, — объяснили в ведомстве.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Михаил Абасов связал временную остановку выдачи шенгенских виз Словакией со сбоями в работе технических служб. Он отметил, что роль в этой ситуации могла сыграть и общая европейская неразбериха, которая вызвана запуском новой системы регистрации въезда и выезда граждан.

До этого в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз путешественникам из РФ. По информации АТОР, в июле и августе 2026 года прием документов возможен только на визу для спортивных мероприятий или на национальные визы.