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07 июля 2026 в 12:58

В РСТ назвали причину визовой паузы Словакии

Эксперт РСТ Абасов связал со сбоем остановку выдачи виз Словакией россиянам

Словакия Словакия Фото: Frauke Scholz/imagebroker.com/Global Look Press
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Вице-президент Российского союза туриндустрии Михаил Абасов связал временную остановку выдачи шенгенских виз Словакией для граждан РФ со сбоями в работе технических служб. В беседе с РИА Новости он отметил, что роль в этой ситуации могла сыграть и общая европейская неразбериха, которая вызвана запуском новой системы регистрации въезда и выезда граждан. Он также отметил, что процент отказа в выдаче виз россиянам с августа 2025 года составил всего 4,1%.

Приостановка приема туристических заявлений Словакией в России может быть связана с техническими и организационными проблемами работы визового оператора. По официальным данным Евростата, [с августа 2025 года] было подано 1203 заявления, из которых 1149 виз были выданы, а 49 — отклонены. Процент отказов составил 4,1%, — пояснил Абасов.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ. Запись на подачу документов для заявителей, которые ранее регистрировались с туристическими, деловыми или гостевыми целями, будет отменена.

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