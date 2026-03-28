«Я готов»: лидер Словакии согласился на встречу с Зеленским по «Дружбе» Президент Словакии заявил, что готов обсудить с Зеленским вопрос «Дружбы»

Президент Словакии Петер Пеллегрини в эфире программы «Субботние диалоги» заявил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы государства, он согласен при условии, если это поможет возобновить оставленную Киевом прокачку нефти по нефтепроводу «Дружба».

Если бы, например, моя встреча с Зеленским была запланирована так, что в результате через «Дружбу» начнет снова течь нефть в Словакию, то пожалуйста, я готов когда угодно, — сказал Пеллегрини.

Политик добавил, что ему неинтересна исключительно «формальная встреча» с Зеленским. Если переговоры не решат текущую проблему, Словакия не станет их организовывать, заключил Пеллегрини.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Венгрия и Словакия не поддержали курс Евросоюза на разрыв связей с Россией, поскольку они не намерены рисковать собственными интересами. По его словам, для Будапешта и Братиславы важны контакты с Москвой, в том числе по поставкам углеводородов.