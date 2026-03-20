В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС Депутат Журавлев: лидеры Венгрии и Словакии делают все, что выгодно для их стран

Лидеры Венгрии и Словакии не поддержали курс Евросоюза на разрыв связей с Россией, поскольку не намерены рисковать интересами собственных стран, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, для Будапешта и Братиславы важны контакты с РФ, в том числе по поставкам углеводородов по доступной цене.

Дело не в том, что Виктор Орбан и Роберт Фицо как-то особенно пророссийски настроены. Они просто делают то, что выгодно для их стран, в отличие от ЕС, способного выстрелить себе в ногу, лишь бы навредить России. Получение дешевого трубопроводного российского газа — основа экономики Будапешта и Братиславы, залог их энергетической стабильности, и за эти поставки они, что вполне логично, будут биться до последнего, — пояснил парламентарий.

Он добавил, что адекватность — главное качество, которое сегодня необходимо европейским политикам, чтобы конструктивно разговаривать с Москвой.

Наше общение с Венгрией и Словакией никогда и не прерывалось, лидеров обеих стран принимали в Кремле в то время, как остальные пытались устраивать политический бойкот России, — напомнил депутат.

Ранее Виктор Орбан призвал Украину дать Венгрии гарантии бесперебойного транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Как только это произойдет, Будапешт сможет снять свое вето с европейского кредита для Киева.