24 мая 2026 в 15:21

В ГД ответили, заставит ли Зеленского пойти на мир удар по ВПК Украины

Депутат Журавлев: Зеленский хочет вечного продолжения конфликта с Россией

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент Украины Владимир Зеленский хочет вечного продолжения конфликта с Россией, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, главу государства не волнуют страдания своего народа.

Зеленскому ведь на собственное население плевать с высокой колокольни, уничтожение украинцев ― это лишь сопутствующий ущерб, население собственной страны ему ничуть не жаль, и в этом все мы неоднократно могли убедиться. Зато в медиапространстве вдруг совершенно перестали обсуждать пленки [Тимура] Миндича (украинский предприниматель. ― NEWS.ru), на которых фигурирует какой-то Вова. «Орешником» не попали [по Зеленскому], из-под удара украинских антикоррупционных органов выскользнул ― чего еще желать. Разве что, чтобы такой конфликт продолжался вечно, ― высказался Журавлев.

Парламентарий отметил, что удар российской армии по военным объектам Украины вряд ли заставит Зеленского и его западных союзников заключить мирное соглашение. Евросоюз продолжает оказывать Украине финансовую поддержку для ведения боевых действий, добавил собеседник.

Зеленский жив и прекрасно себя чувствует. Более того, сел на своего любимого конька ― рассказывает Западу, как агрессивная Россия якобы бомбит его мирную столицу. [Зеленский и западные союзники] прекрасно себя чувствуют. Так чего же им вдруг стремиться к миру, если такой конфликт приносит одни только дивиденды ― западная помощь льется рекой, ― резюмировал Журавлев.

Ранее Минобороны сообщило о массированном ударе ВС России по объектам военного управления Украины с применением комплекса «Орешник», а также ракет «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». В оборонном ведомстве уточнили, что операция стала ответом на атаки Киева на гражданские объекты.

Власть
Россия
Алексей Журавлев
Владимир Зеленский
Софья Якимова
С. Якимова
