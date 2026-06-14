«Винегрет» из нацбатов ВСУ, огневой мешок в ДНР: новости СВО к утру 14 июня

«Винегрет» из нацбатов ВСУ, огневой мешок в ДНР: новости СВО к утру 14 июня

Обломки сбитого украинского БПЛА рухнули на территорию одного из промышленных предприятий в Тульской области, российские подразделения продолжают продвижение в районе Дробышева Донецкой Народной Республики. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 13 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Окружение Константиновки стало неприятным сюрпризом для ВСУ

Украинское командование сомневалось в успешном окружении в Константиновке, которое установили штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск ВС России, сообщил командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус. Командование ВСУ не верило в возможность того, что российские силы смогли взять город в котел. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Командир роты рассказал, что российские штурмовики при заходе в город применяли тактику малых диверсионных групп, что обеспечило им возможность накапливаться, проводить зачистку и продвигаться вглубь Константиновки. Он отметил, что эта тактика современной войны ориентирована на работу небольших групп, которые входят в крупный город, чтобы обойти, выйти в тыл или фланг противника, а затем начать зачистку.

Обломки БПЛА рухнули в Тульской области на инфраструктурный объект

Фрагменты сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях. В регионе сохраняется опасность новых атак.

Он добавил, что реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется. В правительстве региона развернут оперативный штаб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские силы создают огневой мешок для ВСУ в ДНР

Российские военные продолжают продвижение в районе Дробышева Донецкой Народной Республики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Работа проводится, несмотря на контратаки Вооруженных сил Украины. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Постепенно российские силы формируют огневой мешок для украинских сил. При этом ВСУ пытаются удержать стратегические высоты на Краснолиманском участке, чтобы избежать окружения, но все больше втягиваются в российскую ловушку.

В ВСУ осудили Сырского за «винегрет» из нацистов

Бойцы Вооруженных сил Украины и медийные военблогеры критикуют подход главы Генерального штаба ВСУ Александра Сырского к формированию подразделений, сообщил Марочко. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сырский объединяет неподготовленных солдат с бойцами из националистических формирований, обратил внимание военэксперт. Таким образом он создает «винегрет» на линии боевого соприкосновения, констатировал Марочко.

ВСУ минимум 10 раз за сутки пытались «закошмарить» жителей ДНР

Украинские войска совершили 10 атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Ранения получили пять гражданских лиц, в том числе один ребенок.

Повреждены или уничтожены жилые дома, легковые и грузовой автомобили, три объекта гражданской инфраструктуры. Всего было выпущено 10 единиц различных боеприпасов.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Херсонская область полностью осталась без света из-за ВСУ

Минимум 14 муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения в результате технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания «Херсонэнерго» в своих социальных сетях. Электричество отключено полностью во всех муниципалитетах до устранения аварии.

Речь идет про Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский, Новокаховский муниципальные округа. Энергетики работают над устранением неполадок. Сроки восстановления электроснабжения пока не называются.

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