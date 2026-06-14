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14 июня 2026 в 05:35

Обломки БПЛА рухнули в Тульской области на инфраструктурный объект

Миляев: фрагменты сбитых БПЛА упали у промпредприятия в Новомосковске

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
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Фрагменты сбитых украинских беспилотных летательных аппаратов упали на территорию одного из промышленных предприятий в Новомосковске Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своих социальных сетях. В регионе сохраняется опасность новых атак.

В ходе отражения воздушной атаки фрагменты сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий Новомосковска, — написал Миляев.

Он добавил, что реагирование экстренных служб организовано, характер повреждений уточняется. В правительстве региона развернут оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что ряд энергетических объектов Запорожской области был поврежден в результате атак противника. Губернатор региона Евгений Балицкий проинформировал, что атака Вооруженных сил Украины привела к частичному отключению электроснабжения в регионе.

Аналогично минимум 14 муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения в результате технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области. Электричество было отключено полностью во всех муниципалитетах до устранения аварии. Специалисты продолжают работать на месте, жителей призвали сохранять спокойствие.

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