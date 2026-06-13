В результате атаки ВСУ два российских региона лишились электричества После атаки ВСУ Запорожская и Херсонская области частично обесточены

Ряд энергетических объектов Запорожской области поврежден в результате атак противника, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его информации, атака ВСУ привела к частичному отключению электроснабжения в регионе.

Идет оценка повреждений. Фиксируется высокая активность БПЛА противника над Запорожской областью, работает ПВО, — отметил глава региона.

По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, проблемы с электричеством зафиксированы не только в Запорожской, но и в Херсонской областях. О перебоях с энергоснабжением сообщили 86% его подписчиков.

Ранее сообщалось, что системы ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 109 дронов ВСУ самолетного типа. Атаки пресекли 13 июня с 07:00 до 20:00 по московскому времени над территориями ряда областей РФ, включая Белгородскую, Курскую, Тульскую, а также над акваторией Черного моря.

До этого стало известно, что ребенок ранен после детонации взрывного устройства ВСУ. Инцидент произошел в селе Чайки Белгородского округа. В оперштабе региона отметили, что подросток получил проникающее ранение легкого и множественные осколочные ранения лица, он в тяжелом состоянии.