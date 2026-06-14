Херсонская область полностью осталась без света

Минимум 14 муниципальных округов Херсонской области остались без электроснабжения в результате технологического нарушения в энергосистеме Запорожской области, сообщила компания «Херсонэнерго» в своих социальных сетях. Электричество отключено полностью во всех муниципалитетах до устранения аварии.

В связи с технологическим нарушением в энергосистеме Запорожской области, аварийно до устранения, обесточены муниципальные округа, — говорится в публикации.

Речь идет про Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский, Новокаховский муниципальные округа. Энергетики работают над устранением неполадок. Сроки восстановления электроснабжения пока не называются.

Ранее сообщалось, что в День России жители крымского города Симферополя и прилегающего Симферопольского района остались без света. Компания «Крымэнергоинформ» проинформировала, что причиной отключения электроэнергии стали повреждения на сетях. Аварийно-восстановительные работы проводились оперативно, и к вечеру ситуация нормализовалась.