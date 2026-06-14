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14 июня 2026 в 02:39

Сырского осудили в ВСУ за «винегрет» из нацистов и неподготовленных бойцов

Марочко: ВСУ недовольны тем, что Сырский объединяет новобранцев и нацистов

Александр Сырский Александр Сырский Фото: Социальные сети
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Бойцы Вооруженных сил Украины и медийные военблогеры критикуют подход главы Генерального штаба ВСУ Александра Сырского к формированию подразделений, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. Он объединяет неподготовленных солдат с бойцами из националистических формирований. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сейчас в украинском сегменте новостей очень много совсем непобедных реляций, а именно критики тактики Сырского по созданию своеобразного «винегрета» на линии боевого соприкосновения, — пояснил Марочко.

Ранее Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года. Он написал, что Киев должен попытаться сформировать некое «войско будущего» параллельно с ведением боевых действий.

До этого источники сообщили, что в Киеве на фоне сообщений о переходе России к системным ударам по центрам принятия решений обсуждают возможную смену главкома ВСУ. По информации инсайдеров, его место может занять руководитель офиса президента Украины Кирилл Буданов.

Между тем, Сырский заявил, что Россия повысила количество и качество своих беспилотных летательных аппаратов. По словам украинского военачальника, это создало серьезные проблемы для украинской армии.

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