Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году

Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии ВСУ до 2030 года

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии до 2030 года. В своем Telegram-канале он написал, что Киев должен попытаться сформировать некое «войско будущего» параллельно с ведением боевых действий.

Постоянно эволюционирует тактика применения войск, возрастает роль беспилотных авиационных комплексов, управляемых авиационных бомб и других современных средств поражения. Кому-то может показаться, что эпоха артиллерии проходит, однако опыт этой войны доказывает обратное. Артиллерия остается неотъемлемым элементом современного поля боя, — отметил Сырский.

Главком ВСУ считает, что сейчас эффективность артиллерии снижают критическая зависимость от поставок с Запада, сложная логистика, недостаточная дальность некоторых образцов и дефицит средств артиллерийской разведки. Новая концепция, полагает Сырский, призвана учесть эти факторы, боевой опыт и прогнозы развития вооружений. Основной упор сделают на оружие местного производства. Изношенные артсистемы советских калибров, не подлежащие модернизации или ремонту, начнут постепенно списывать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие два месяца могут стать решающими в конфликте между Москвой и Киевом. По его словам, сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов ЕС, стран G7 и НАТО.