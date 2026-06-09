Зеленский сделал загадочное заявление об окончании конфликта на Украине Зеленский: июнь и июль 2026 года могут стать решающими в конфликте на Украине

Ближайшие два месяца — июнь и июль — могут стать решающими в конфликте между Москвой и Киевом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом. Он добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов ЕС, стран G7 и НАТО. Запись трансляции доступна на YouTube-канале украинского лидера.

Июнь и июль в этом году могут определить очень многое, — отметил он.

Ранее американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, близкие к ситуации, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.