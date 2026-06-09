Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 15:46

Зеленский сделал загадочное заявление об окончании конфликта на Украине

Зеленский: июнь и июль 2026 года могут стать решающими в конфликте на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ближайшие два месяца — июнь и июль — могут стать решающими в конфликте между Москвой и Киевом, заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом. Он добавил, что сейчас важно подготовиться к переговорам и решениям, ожидаемым от саммитов ЕС, стран G7 и НАТО. Запись трансляции доступна на YouTube-канале украинского лидера.

Июнь и июль в этом году могут определить очень многое, — отметил он.

Ранее американские аналитики сообщили, что стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве. Как указали источники, близкие к ситуации, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

Также член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
СВО
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько детей пострадали в авариях в Нижнем Новгороде
В Германии назвали препятствие для переговоров ЕС и России по Украине
Белоусов описал все последствия возможного выхода Ирана из ДНЯО
Экс-нардеп раскрыл новый тренд политиков Украины
Власти Ливана обновили статистку погибших под ударами Израиля
В Краснодарском крае потушили нефтебазу после атаки БПЛА
Якубович выйдет на сцену Малой Ордынки в спектакле «Лавр»
Госдума приняла закон о солидных штрафах за «войти через Google»
Финансист рассказал, кто сможет претендовать на досрочную пенсию за июнь
Дрон ВСУ убил мирного жителя в российском регионе
Минцифры и РКН вступились за Roblox
Украинские абитуриенты 13 часов сидели без воды ради поступления в вуз
Эксперт объяснила, почему власти тотально не запрещают вейпы
Рукопожатие Майкла Джексона: педофил искал детей для единомышленников
Психолог оценил идею «учебного отпуска»
Главком ВСУ рассказал о планах на один из родов войск к 2030 году
В Госдуме назвали главную задачу закона о лицензировании торговли вейпами
Рособрнадзор вынес предостережения четырем крупным российским вузам
«Счет шел на сутки»: Хазанов о спасении израильскими врачами
В Болгарии приняли решение по поставкам оружия Киеву
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.