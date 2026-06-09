В США раскрыли, как нахрапистость Украины действует на ЕС Politico: попытки Киева вступить в Евросоюз вызывают напряженность с Брюсселем

Стремление Украины к быстрому вступлению в Евросоюз вызывает напряженность в отношениях между Киевом, Брюсселем и некоторыми европейскими столицами в преддверии намеченных на следующую неделю переговоров о членстве, сообщает Politico со ссылкой на источники, близкие к ситуации. По их словам, Брюссель недоволен темпами проведения реформ в Киеве.

В материале сказано, что правительство Украины обеспокоено тем, что заявка Киева может быть заморожена на фоне политических факторов, включая президентскую гонку во Франции в 2027 году. Также, по словам американских обозревателей, напряженность растет, поскольку украинское руководство хочет открыть сразу несколько переговорных кластеров до конца лета.

Ранее сообщалось, что Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель. При этом, по словам немецких аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.