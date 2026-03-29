«Исторический момент»: на Западе пришли в ужас от отношения Украины к ЕС Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожиданий как кандидат в члены Евросоюза

Украина не выполнила свыше десяти требований, обязательных для вступления в Евросоюз, чем сильно разочаровала Брюссель, передает Berliner Zeitung. При этом, по словам аналитиков, лидеры ЕС наговорили об украинском правительстве немало преждевременных похвал. В частности, по словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, Киев добился «значительного прогресса» на пути к членству.

По словам фон дер Ляйен, Украина реформируется быстрее и основательнее , чем любая другая страна — это исторический момент. Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы «невероятный» прогресс Украины, — сказано в материале.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен перестать угрожать России. По его мнению, главе государства следует согласиться на условия Москвы ради завершения конфликта — перестать стремиться в НАТО, отказаться от дальнейшего вооружения и уважать целостность территорий, где проживает русскоговорящее население.