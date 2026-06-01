В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором В Кирове мужчина с топором разбил камеры наблюдения и напугал прохожих

В Кирове мужчина с топором повредил камеры видеонаблюдения и припаркованный автомобиль, сообщил Telegram-канал SHOT. Участником инцидента стал 31-летний Роберт Г., которого SHOT называет организатором подпольных турниров.

Как утверждается, перед происшествием мужчина отдыхал в компании друзей. После застолья он взял топор и вышел на улицу, в результате чего повредил камеры видеонаблюдения и дворники припаркованного автомобиля. Прохожие старались держаться от мужчины подальше и покидали место происшествия.

Позже на место прибыли сотрудники полиции. Как сообщается, во время инцидента в сторону правоохранителей были брошены бутылка и нож. О пострадавших не сообщается.

По данным SHOT, мужчине может грозить административная ответственность. Сам Роберт Г. в разговоре с изданием заявил, что «уже все порешал». Официальной информации от правоохранительных органов о произошедшем на момент публикации не приводилось.

Ранее стало известно, что шестилетнего ребенка засосало в трубу во время слива воды в фонтане на Симферопольском бульваре в Москве. В материале сказано, что он полностью провалился в отстойник.