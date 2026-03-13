Один из российских аэропортов временно закрыли для полетов

Аэропорт Кирова временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Киров (Победилово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в сообщении.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Казани и Чебоксар. В Росавиации отметили, что это было необходимо для безопасности полетов. Меры отменили спустя три часа.

12 марта ограничения вводили в аэропорту Краснодара. По информации Росавиации, воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты гражданской авиации. Спустя некоторое время воздушная гавань возобновила работу.

Кроме того, стало известно, что больше тысячи пассажиров ждали вылетов из Сочи и Краснодара. В аэропортах почти двое суток действовали ограничения на полеты из-за угрозы атаки БПЛА, что привело к масштабным задержкам рейсов. При этом некоторые пассажиры не дожидались самолетов и самостоятельно добирались до других аэропортов.