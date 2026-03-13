Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:05

Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни

Нейропсихолог Баринова: подростки обязаны научиться отстаивать личные границы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для успешного начала самостоятельной жизни подросткам необходимо уметь защищать личные границы, заявила NEWS.ru нейропсихолог Сусанна Баринова. По ее словам, отсутствие данного навыка сопряжено с риском оказаться в положении человека, которого используют.

Когда кто-то из подростков начинает самостоятельную жизнь, то вокруг сразу образуется компания, желающая проводить время, как говорит молодежь, «на хате». И если нет навыка отстаивать свои границы и говорить нет, то можно быстро стать человеком, которого просто начнут использовать. Поэтому, прежде чем начать самостоятельную жизнь, надо четко понимать, сможешь ли ты защитить свои интересы, а не идти на поводу у друзей, — поделилась Баринова.

Она подчеркнула, что важно говорить не только о навыках, но и об инстинкте самосохранения, который помогает избегать рискованных ситуаций. По словам нейропсихолога, всему остальному — от быта до распределения средств на месяц — ребенок научится самостоятельно методом проб и ошибок.

Ранее психолог Станислав Самбурский предупредил, что чрезмерный контроль может испортить отношения с подростком. По его словам, с определенного момента они хотят равенства в общении.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
