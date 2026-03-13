Подросткам назвали неочевидное условие для начала самостоятельной жизни

Для успешного начала самостоятельной жизни подросткам необходимо уметь защищать личные границы, заявила NEWS.ru нейропсихолог Сусанна Баринова. По ее словам, отсутствие данного навыка сопряжено с риском оказаться в положении человека, которого используют.

Когда кто-то из подростков начинает самостоятельную жизнь, то вокруг сразу образуется компания, желающая проводить время, как говорит молодежь, «на хате». И если нет навыка отстаивать свои границы и говорить нет, то можно быстро стать человеком, которого просто начнут использовать. Поэтому, прежде чем начать самостоятельную жизнь, надо четко понимать, сможешь ли ты защитить свои интересы, а не идти на поводу у друзей, — поделилась Баринова.

Она подчеркнула, что важно говорить не только о навыках, но и об инстинкте самосохранения, который помогает избегать рискованных ситуаций. По словам нейропсихолога, всему остальному — от быта до распределения средств на месяц — ребенок научится самостоятельно методом проб и ошибок.

Ранее психолог Станислав Самбурский предупредил, что чрезмерный контроль может испортить отношения с подростком. По его словам, с определенного момента они хотят равенства в общении.