В деревне под Пензой массово умерли люди Тела семи человек обнаружили в частном доме в деревне Заречной под Пензой

Тела семи человек обнаружили в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, несовершеннолетних среди них нет. Обстоятельства трагедии и причина смерти людей на данный момент устанавливаются.

В многоквартирном доме обнаружены тела семи человек, детей нет. Деревня Заречная, улица Заречная, Мокшанский район. Дальнейшая информация уточняется, — сообщил собеседник агентства.

