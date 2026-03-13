Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 10:14

В деревне под Пензой массово умерли люди

Тела семи человек обнаружили в частном доме в деревне Заречной под Пензой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тела семи человек обнаружили в многоквартирном доме в деревне Заречной Мокшанского района Пензенской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, несовершеннолетних среди них нет. Обстоятельства трагедии и причина смерти людей на данный момент устанавливаются.

В многоквартирном доме обнаружены тела семи человек, детей нет. Деревня Заречная, улица Заречная, Мокшанский район. Дальнейшая информация уточняется, — сообщил собеседник агентства.

Ранее в Звенигороде обнаружили тело второго пропавшего ребенка. По данным МЧС России, поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тыс. кв. м Москвы-реки. Также в поиске задействованы БПЛА, они проверили 31 км акватории и берегов.

До этого в Санкт-Петербурге нашли тело 17-летней девушки, которая ушла из дома в декабре и с тех пор не выходила на связь. Останки обнаружили 10 марта на берегу озера Лахтинский Разлив. Видимых телесных повреждений на теле погибшей не зафиксировали. Личность предварительно установлена — это местная жительница 2008 года рождения. Причина смерти пока неизвестна.

тела
смерти
Пензенская область
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае назвали удар по иранской школе преступлением против морали
«Глупости»: депутат об идее запретить иностранные фильмы о «плохих русских»
Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК
«Самая дальняя цель»: «Ланцет» разнес электроподстанцию ВСУ в щепки
Психолог рассказала, как побороть боязнь бедности
«Мы их слышим»: корреспонденты RT сообщили об ударах по Тегерану
Магнитные бури сегодня, 13 марта: что завтра, проблемы с ЖКТ, сильные боли
Россиянин работал учителем в детдоме и промышлял порнографией
Глава Минтранса раскрыл детали строительства ВСМ межу Москвой и Петербургом
Алаудинов раскрыл подробности уничтожения очередного «полка смерти» ВСУ
Венгрия и Словакия потребовали отменить санкции против двух россиян
Соратника Орбана внесли в базу «Миротворца»
Богомаз раскрыл последствия нового нападения ВСУ на Брянскую область
В Минтрансе рассказали, когда самолеты России начнут летать на Кубу
В России предложили начать чипировать домашних животных
Россияне застряли на вьетнамском курорте из-за задержки рейса
Наступление ВС РФ на Харьков 13 марта: глупость полковника, тишина Купянска
Один из московских аэропортов пообещали модернизировать
Названа версия отравления семи человек угарным газом в Пензенской области
«Тревожный сигнал»: раскрыто, как молодежь относится к криминальным схемам
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.