13 марта 2026 в 09:51

Сыгравший Электроника актер Торсуев отреагировал на смерть Скромного

Актер Торсуев: Скромный был замечательным мужиком и сказочным актером

Юрий Торсуев Юрий Торсуев Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Советский артист Василий Скромный, который скончался на 61-м году жизни 11 марта, был «замечательным мужиком» и сказочным актером, заявил NEWS.ru советский артист, исполнитель роли Электроника в «Приключениях Электроника» Владимир Торсуев. По его словам, Скромный запомнится всем как порядочный человек.

Скромный — замечательный мужик, порядочный. Совершенно сказочный актер, с моей точки зрения. Из всех детей-актеров из «Электроника» получил профессиональное актерское образование, хотя не высшее. Мы дружили, как говорится, с первого взгляда, дружили на съемках и после съемок виделись, встречались. Брат даже работал с ним вместе в Одессе, — отметил Торсуев.

Он подчеркнул, что его коллега сделал правильный выбор, посвятив себя мореплаванию. По словам Торсуева, в плане актерской карьеры Скромному не повезло с режиссерами.

Он стал моряком, практически всю жизнь провел в море, обошел весь мир. Он нашел свое место в жизни, шикарный семьянин. Уйти в 61 год — рановато. Господь забирает тех, кто ему нужен. Очень прискорбно, — подытожил Торсуев.

Ранее стало известно, что заслуженный артист Российской Федерации Валерий Бочкин ушел из жизни в возрасте 81 года. Актер был известен ролями в фильмах и сериалах, среди которых «Улицы разбитых фонарей», «Дорогой мой человек», «Бандитский Петербург».

