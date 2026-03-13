Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК

Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК В СК возбудили дело по факту гибели семи человек от отравления газом под Пензой

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели семи человек от отравления угарным газом в Мокшанском районе Пензенской области, передает пресс-служба СК РФ. При осмотре тел было установлено, что телесных повреждений на них нет. Результаты судебно-медицинских экспертиз покажут точную причину смерти людей.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате отравления угарным газом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Звенигороде обнаружили тело второго пропавшего ребенка. По данным МЧС России, поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тыс. кв. м Москвы-реки. Также в поиске задействованы БПЛА, они проверили 31 км акватории и берегов.

Также пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в частной школе в Челябинске. Заболели больше 30 человек — в основном ученики начальных классов, помощь врачей потребовалась и одному педагогу.