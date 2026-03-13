Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 11:08

Инцидент с массовой гибелью людей в деревне под Пензой дошел до СК

В СК возбудили дело по факту гибели семи человек от отравления газом под Пензой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности по факту гибели семи человек от отравления угарным газом в Мокшанском районе Пензенской области, передает пресс-служба СК РФ. При осмотре тел было установлено, что телесных повреждений на них нет. Результаты судебно-медицинских экспертиз покажут точную причину смерти людей.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти семи человек в результате отравления угарным газом по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, — сказано в сообщении.

Ранее в Звенигороде обнаружили тело второго пропавшего ребенка. По данным МЧС России, поиски ведутся круглосуточно. За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тыс. кв. м Москвы-реки. Также в поиске задействованы БПЛА, они проверили 31 км акватории и берегов.

Также пресс-служба СУ СК России по региону сообщила, что следователи начали проверку после вспышки кишечной инфекции в частной школе в Челябинске. Заболели больше 30 человек — в основном ученики начальных классов, помощь врачей потребовалась и одному педагогу.

Пензенская область
отравления
тела
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты шокирующие траты США в войне с Ираном
В России увидели сигнал в снятии США «нефтяных» санкций
Москвичка опубликовала интимные фотографии соседки в общедомовом чате
Политолог ответил, почему Киев не допустит соглашений по мирным переговорам
Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси
В Украине предложили изменить порядок мобилизации
Ледяная глыба повредила жилой дом в Подмосковье
Венгрия призвала ЕС последовать примеру США в вопросе санкций против России
В Ленинградской области сообщили о готовности к весеннему половодью
В Wildberries ответили, переименуют ли компанию в «Дикие ягодки»
Почему не работает Telegram сегодня, 13 марта: замедление, когда заблокируют
ВСУ уличили в использовании токсичных химикатов против населения
Собянин раскрыл планы по созданию переходов через ж/д пути в Москве
Хинштейн поздравил курян с годовщиной освобождения Суджи
Москва переживает «бум» на рынке новых легковушек
Россиянка устроила «перцовый ад» в автобусе
Владислав Бакальчук назначен новым гендиректором «М.Видео»
Шмыгаль перечислил шесть смертельных угроз для энергетики Украины
Непомнящий назвал главную проблему «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
В СФР Приангарья объяснили, как начисляются выплаты
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.