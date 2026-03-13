Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 09:49

Семь человек попали в смертельную ловушку угарного газа

В Пензенской области семь человек отравились угарным газом и погибли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В восьмиквартирном доме деревни Заречной произошло отравление угарным газом, в результате которого погибли семь человек, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, он распространился на четыре квартиры. Среди жертв детей не оказалось.

Ранее сообщалось, что в Курске на улице Харьковской четыре человека погибли, предположительно, из-за отравления угарным газом. Среди погибших — трое мужчин и одна женщина. Одну местную жительницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого в Подмосковье семья пострадала от отравления угарным газом после очистки крыши от снега. Сначала на плохое самочувствие пожаловалась мать, затем в гости пришла бабушка. Оба — мать и бабушка — оказались в тяжелом состоянии, когда приехал сын и скорая помощь. Бабушка впоследствии скончалась, а сын с трудом пришел в себя.

Пензенская область
отравления
смерти
угарный газ
